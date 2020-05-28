محمد هنيدي يبدأ تصوير «النمس والإنس» منتصف يونيو

يستعد المخرج شريف عرفة لبدء تصوير فيلم "النمس والإنس" بطولة الفنان محمد هنيدي في منتصف شهر يونيو، واقترب المخرج من إنهاء ديكورات العمل في أحد الاستوديوهات بمدينة السادس من أكتوبر.فيلم "النمس والإنس" يشهد التعاون الأول بين محمد هنيدي ومنة شلبي، ويشاركهم البطولة كل من عمرو عبدالجليل وصابرين ومحمود حافظ، وهو من تأليف كريم حسن بشير.وكان آخر أعمال المخرج شريف عرفة فيلم "الممر" وهو بطولة النجم أحمد عز وشاركه كل من أحمد فلوكس وأحمد صلاح حسنى ومحمد فراج ومحمد جمعة ومحمد الشرنوبى وأسماء أبو اليزيد.