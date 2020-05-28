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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 01:14 م
الدكتور أسامة رسلان
الدكتور أسامة رسلان
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وجه الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، الشكر لكل الأطقم الطبية في كل الدول العربية باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن ضربوا أروع المثل في الصمود والإخلاص والتفاني طوال الفترة الماضية، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا منهم في مواجهة هذا الفيروس.

وثمن رسلان في بيان أصدره، اليوم الخميس، جهود الأطباء العرب في جميع مواقعهم، ودورهم الأساسي في مواجهة هذا الوباء، مؤكدًا أن الزملاء الأطباء وكل الكوادر الصحية في طليعة الذين يتصدون للفيروس بكل شجاعة وتفان، رغم معرفتهم الأكيدة بخطورة عملهم على صحتهم وحياتهم، وصحة عائلاتهم.

وفي هذا الصدد، طالب رسلان وزراء الصحة العرب، وكل الهيئات الصحية المعنية، بضرورة العمل للحفاظ على الثروة البشرية من الأطقم الطبية، وتوفير أقصى ما يمكن من وسائل الوقاية لحمايتهم، وسرعة علاج من يصاب منهم، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط العلمية المتفق عليها محليًا وعالميًا.

كما دعا إلى تدبير الكواشف والفحوصات اللازمةً للكشف المبكر علي الأطباء وجميع الأطقم الطبية؛ حفاظًا على هذه القوة البشرية التي تمثل العمود الفقري للنظم الصحية فى مواجهة هذه الجائحة، وكذلك حمايةً لأسرهم وبقية أفراد المجتمع من تداعيات انتقال العدوى، وتجنبًا لمزيد من الخسائر في الأرواح.

كما دعا رسلان، إلى ضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار الوباء، ودعم قدرة النظام الصحى العربي على الصمود والعمل بفاعلية في مواجهة الفيروس، خاصة مع بدء رفع الحظر التدريجى والتعايش مع هذا الفيروس، مؤكدًا أن التعاون وتضافر الجهود سيساعدان في احتواء هذا الفيروس، وحماية المجتمع العربي بما يضمن صحة أفضل لجميع البلدان العربية.

وحرص الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب على تأكيد أن الاتحاد يرحب بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لمكافحة هذا الوباء العالمى، ويضع كل إمكاناته تحت تصرفها.

وكانت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، قد أعلنت عن تدشين مشروع دعم القطاع الصحي بعدد من الدول العربية أعضاء الاتحاد، وذلك لتوفير المواد المطهرة ومستلزمات الوقاية وأدوات مكافحة العدوى لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية حسب الحاجة.

كما أعلن المعهد العربي للتنمية المهنيه المستدامة "معتمد" والمركز العربي للتوعية الصحية "وعي" عن تكثيف حملته التوعوية لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" بتوزيع 30 ألف منشور توعوي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تدشين حملة إعلانية للتوعية وسبل الوقاية من العدوى على مواقع التواصل الاجتماعى.

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