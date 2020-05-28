شريف عبد الهادي: دور النشر اتجهت للكتب الصوتية بسبب كورونا

قال الروائي والسيناريست شريف عبدالهادي، إن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ألقى بظلاله على النشر الأدبي والثقافي في مصر والوطن العربي كشأن باقي المجالات التي تأثرت بهذه الجائحة، فتم إلغاء العديد من المعارض الدولية الهامة.وأضاف "عبدالهادي" في تصريحات لـ"الدستور" أنه خلال فترة العزل المنزلي أصبح هناك اتجاه عام من بعض دور النشر لتحويل كتبها الورقية إلى كتب صوتية، وطرحها بأسعار بسيطة تناسب كافة طبقات المجتمع، إلى جانب وجود تطبيقات صوتية متخصصة في طرح أعمال أدبية للجمهور في صورة ملفات مسموعة حتى يستمع القارئ للرواية أو الكتاب عبر هاتفه المحمول في أي وقت.وتابع "عبدالهادي": "رغم عدم استساغة الجمهور المصري والعربي لمثل هذه النوعية، وعدم انتشارها لدينا بنفس درجة الانتشار الكبيرة في أمريكا وأوروبا، إلا أنها خطوة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لاسيما أن كل شيء منتشر لدينا اليوم بدأ بفكرة أخذت تتنامى وتنتشر تدريجيا حتى أصبحت أمرًا واقعًا في حياتنا".واستكمل السيناريست: "هذا السبب تعاقدت مع تطبيق storytel العالمي على طرح روايتي الجديدة لديهم بشكل صوتي حصري، على صورة مسلسل من 10 حلقات مسموعة، ومتشوق لمعرفة رد الفعل تجاه هذه التجربة".