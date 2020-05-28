«تموين شمال سيناء»: أرصدة احتياطية من السكر تكفي 70 يومًا

قال فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ، إن الأرصدة الاحتياطية للسلع التموينية الاستيراتيجية آمنة ومستقرة، حيث إنه تتوفر لسلعة السكر أرصدة احتياطية بكميات نحو ١٤٠٠ طن تكفى لمدة ٧٠ يومً،ا والأرز التمويني يكفي لمدة شهر وتوفير ٣٧٠ طن زيت تكفى لمدة ٥٠ يومًا مقبلة.وأضاف راشد فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك انتظامًا في صرف السلع التموينية لشهر يونيو المقبل للبقاليين والبدء في توزيعها علي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية خلال الشهر المقبل.وأضاف أنه لا يوجد نقص لأى سلعة بمنظومة التموين الجديدة والتي تحتوي علي السلع الأساسية والغذائية، ليطرح أبرزها سلع السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق والألبان والسمن النباتي.