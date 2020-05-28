«في أولى حفلاته أون لاين».. «الكينج» يقدم موهبتين شابتين للجمهور

يقدم الكينج محمد منير أول حفل أون لاين لايف غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً ويحضر الكينج محمد منير لعدة مفاجأت لجمهوره خلال الحفل حيث سيقدم موهبتين جديدتين هما "دينا ونوران" حيث قرر مساعدتهما في الظهور ووصول موهبتهما للناس.يشار إلى أن الكينج محمد منير أجرى مؤخرا جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام تحت رعاية اللواء طبيب مصطفي أبو حطب مدير أحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة، ووجه الكينج محمد منير عبر حساباته علي السوشيال ميديا الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.