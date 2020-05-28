رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يحتفي بذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية

الخميس 28/مايو/2020 - 01:05 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد الشريف
طباعة
يحتفي المجلس القومي للمرأة بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فاتن حمامة والذي يوافق السابع والعشرين من مايو لعام 1931، تلك الأيقونة الغائبة الحاضرة التى كان لها نصيب من اسمها، فقد استطاعت برقتها وابتسامتها الجميلة الساحرة وخفة ظلها أن تفتن قلوب الملايين من عشاقها، وأن تحتل مكانة كبيرة في وجدانهم.

وتعد فاتن حمامة واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية، بل والعالمية، فقد مكّنتها موهبتها الفذة وحضورها الطاغي من تخليد اسمها بأحرف من نور فى تاريخ صناعة السينما المصرية والعربية، وأصبحت واحدة من العلامات البارزة في سمائه.

وحملت فاتن لقب سيدة الشاشة العربية لما قامت به من أدوار وشخصيات متنوعة حيث استطاعت من خلال قدراتها التمثيلة الهائلة والمقنعة أن تتقن جميع الأدوار التي لعبتها في السينما المصرية، وكان أسلوبها دائمًا يتمتع بالسلاسة والبساطة، عُرفت بوجهها وملامحها المصرية الهادئة والبريئة، واستطاعت أن تسهم بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940.

وخلال مشوارها الفني الطويل تركت رصيدًا هائلًا من الأفلام وعددًا من المسلسلات التى ستظل حاضرة في وجداننا نذكرها كلما ذكرنا فاتن حمامة، كما كانت من أهم المدافعات عن المرأة، حيث استطاعت من خلال أعمالها أن تسلط الضوء على مختلف قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها وترسيخ القيم والمبادئ في النشء، فمن يستطيع أن ينسى أدوارها في أفلام إمبراطورية ميم، الباب المفتوح، نهر الحب، الأستاذة فاطمة، يوم حلو يوم مر، أفواه وأرانب، ودعاء الكروان، ومسلسها الخالد ضمير أبلة حكمت، وفيلم أريد حلًا ذلك الفيلم الذي احتل المرتبة الـ21 لقائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، فهو أول عمل عربي حاول الكشف عن الثغرات التي يحتويها قانون الأحوال الشخصية في مصر وأسهم في تغييره، فهو نموذج للسينما الملتزمة الجادة التي ناقشت قضايا حيوية مصيرية في المجتمع المصري.

ومرت على رحيل سيدة الشاشة العربية 5 سنوات، حيث رحلت عن عالمنا بجسدها في 17 يناير 2015، لكن ستظل الفنانة العظيمة، التى أحبت عملها وأخلصت له، حاضرة بيننا دائمًا بذكرى طيبة يملؤها كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لهذه الحسناء التى امتعتنا بالعديد من الأعمال التى تحمل المعاني النبيلة مثل حب الوطن، الإخلاص، السماحة، الصفاء، النقاء، احترام النفس وتقديرها، الشجاعة والإصرار، والعزيمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«طوارئ المحامين»: حالة وفاة جديدة و5 إصابات بفيروس كورونا

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

تعرض الأحد على «الوزراء».. «الدستور» تنشر خطة «الأوقاف» لإعادة فتح المساجد

النيابة تأمر بضبط منة عبدالعزيز و6 متهمين فى واقعة «تيك توك»

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

تعرض الأحد على «الوزراء».. «الدستور» تنشر خطة «الأوقاف» لإعادة فتح المساجد

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

النيابة تأمر بضبط منة عبدالعزيز و6 متهمين فى واقعة «تيك توك»

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

بدون قصد.. كيف بدأ «الديلفرى» فى مصر؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

«الصحة العالمية»: كورونا قد يعيق مكافحة الملاريا فى إفريقيا

منوعات

روسيا توقف العمل ببطاقات مشجعي كأس العالم 2018

الخطوط الكويتية تنهى خدمات 1500 موظف أجنبى

أبرزها دم السلحفاة.. علاجات «خرافية» لكورونا حول العالم

تردد قناة روسيا اليوم عبر نايل سات RT بالعربية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جواز رفاعة الطهطاوي
نرمين يسر
دراما الكراهية
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
المزيد

الثقافة

شريف عبد الهادي: دور النشر اتجهت للكتب الصوتية بسبب كورونا

«اغتيالات سياسية قبل قرن ونصف».. الخديوي يقتل الكواكبي بفنجان قهوة

«الشارقة للمتاحف» تطلق معرضًا رقميًا للهواة والناشئين

«10 سنوات منذ رحيله».. حكاية أسامة أنور عكاشة مع «بابا شارو»