اعتراض روسي على رفع العقوبات الأمريكية عن مواقع نووية إيرانية

نقلت وكالة إنترفاكس عن فلاديمير جباروف العضو البارز في البرلمان الروسي قوله اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة إنهاءالإعفاء من العقوبات الذي سمح باستئناف بعض العمل في مواقع نووية إيرانية سيدفع طهران إلى تطوير أسلحة نووية.وقال جباروف "الولايات المتحدة تدفعهم (إلى صنع سلاح نووي) وفي النهاية سيدفعون إيران إلى صنع قنبلة نووية بلا ريب".وأنهت الولايات المتحدة أمس الأربعاء الإعفاءات التي كانت تسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة عمل كان يسعى في الأساس لزيادة صعوبة استخدام المواقع النووية الإيرانية لصنع أسلحة.