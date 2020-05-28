توريد 151 ألفًا و318 طن قمح بالقليوبية

أعلن مجدى عامر، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 151 ألفًا و318 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد.وأوضح عبدالحميد الهجان، المحافظ، أنه تم التنبية على وجود المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة طوال فترة استقبال الأقماح.وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة ليصل إلى 212 ألف طن لاستقبال الأقماح بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.وقال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة، إنه تمت زراعة وحصاد 50 ألفًا و200 فدان بالقمح العام الحالى.