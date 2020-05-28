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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة التموين تضبط 841 قضية خلال 24 ساعة

الخميس 28/مايو/2020 - 12:10 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 841 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لحيازته كمية قدرها 6،250 طن أرز أبيض معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء تجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لحيازته (كمية قدرها 2 طن "زيت طعام" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر تحت التعبئة، وكذلك 8000 عبوة " زيت طعام " مغشوشة ومقلدة لبعض العلامات التجارية منتج نهائى).

وتم ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، لحيازته كمية قدرها 1.500 طن "أرز أبيض مجهول المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحيازته (4895 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة، جوانتى، شرائط اختبار حمل، خافض لسان، شكاكة، سرنجات" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

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