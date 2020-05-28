بدء تطبيق قرار الالتزام بالكمامات في كفر الشيخ (مستند)

أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم 449 لسنة 2020، بإلزام جميع المترددين على المنشأت الحكومية والعاملين فيها، وكذلك المنشأت الخاصة بارتداء الكمامات الطبية، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وقد شمل القرار - الذي حصلت "الدستور" على صورة ضوئية منه - أيضا المترددين على المحلات التجارية والأسواق والعاملين فيها، وكذلك المتواجدين في وسائل المواصلات الجماعية سواء أكانت خاصة أو حكومية، وفرض غرامة لا تتجاوز ال 4000 جنيه على المخالفين للقرار، مشددا على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار منذ صدوره.يذكر أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، على أن يجري نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.فيما كثفت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتكثيف حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.