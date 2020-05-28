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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يناشد المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات منعًا للغرامات

الخميس 28/مايو/2020 - 12:06 م
عصام سعد
عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لاتجاوز 4 آلاف جنيه، وفقًا للقرار.

وأوضح المحافظ أنه يستمر تنفيذ القرار ابتداء من السبت الموافق 30 مايو ولمدة 15 يومًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 ".

وقال محافظ أسيوط إنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وكل الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن، مشددًا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كل المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكل المرافق بالمراكز والأحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي، فضلًا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل حملات مستمرة ولجان متابعة ميدانية لتنفيذ قرارات استمرار إغلاق "المقاهي والكافيتريات والملاهي والأندية الصحية وما يماثلها من المحلات والمنشآت والمحلات التي تقدم التسلية أو الترفيه، بالإضافة إلى ما يستمر خلال فترة سريان القرار من إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، مع سريان حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا يوميًا.

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