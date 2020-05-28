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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للألمونيوم» تقيس حرارة عمالها وتوزع عليهم الكمامات

الخميس 28/مايو/2020 - 12:02 م
مصر للألمونيوم
مصر للألمونيوم
أسامة الشندويلي
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كشف المهند س ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للالمونيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن قيام مسعفين متخصصين بقياس درجة الحرارة لجميع القادمين إلى المدن السكنية أو للشركة، خاصة العائدين من مدنهم وقراهم بعد إجازة العيد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشركة تجري قياسًا لدرجة حرارة جميع العاملين بالوردية الصباحية عند بوابات الدخول، سواء البوابة الرئيسية أو بوابة قطاعات المصانع، وسيتم التعامل مع أى اشتباه في ارتفاع الحرارة طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في شركة مصر للألومنيوم لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس محمود سالم ومتابعة الإدارة العامة للبيئة والسلامة والصحة المهنية وتنفيذ الإدارة العامة للخدمات الطبية.

وأكد أن الشركة قررت توزيع كمامات لجميع العاملين بدءًا من يوم الإثنين المقبل لاستخدامها أثناء التنقل أو ركوب المواصلات، مع التنويه بأن هذه الكمامات طبية وليست بديلة عن كمامات الوقاية الشخصية ضد الغازات والأتربة في أماكن العمل.

وأوضح أن الشركة ستوزيع الكمامات على فترات متقاربة لحين انحسار الوباء، كما ستقوم اللجنة النقابية للعاملين بتوفير الكحول والكمامات بسعر التكلفة لجميع العاملين.

وطالب الجالس المواطنين التحلي باليقظة التامة، وليعلم الجميع أن المصريين شركاء في العبور من هذه الأزمة والخروج منها بسلام،.

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