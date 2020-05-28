«مصر للألمونيوم» تقيس حرارة عمالها وتوزع عليهم الكمامات

كشف المهند س ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للالمونيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن قيام مسعفين متخصصين بقياس درجة الحرارة لجميع القادمين إلى المدن السكنية أو للشركة، خاصة العائدين من مدنهم وقراهم بعد إجازة العيد.وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشركة تجري قياسًا لدرجة حرارة جميع العاملين بالوردية الصباحية عند بوابات الدخول، سواء البوابة الرئيسية أو بوابة قطاعات المصانع، وسيتم التعامل مع أى اشتباه في ارتفاع الحرارة طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.وأشار إلى أن الشركة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في شركة مصر للألومنيوم لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس محمود سالم ومتابعة الإدارة العامة للبيئة والسلامة والصحة المهنية وتنفيذ الإدارة العامة للخدمات الطبية.وأكد أن الشركة قررت توزيع كمامات لجميع العاملين بدءًا من يوم الإثنين المقبل لاستخدامها أثناء التنقل أو ركوب المواصلات، مع التنويه بأن هذه الكمامات طبية وليست بديلة عن كمامات الوقاية الشخصية ضد الغازات والأتربة في أماكن العمل.وأوضح أن الشركة ستوزيع الكمامات على فترات متقاربة لحين انحسار الوباء، كما ستقوم اللجنة النقابية للعاملين بتوفير الكحول والكمامات بسعر التكلفة لجميع العاملين.وطالب الجالس المواطنين التحلي باليقظة التامة، وليعلم الجميع أن المصريين شركاء في العبور من هذه الأزمة والخروج منها بسلام،.