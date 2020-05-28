ضبط عصابة خطف متعلقات المارة في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمحافظة القاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، والتي تمكنت من ضبط عاطلَين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية لأحدهما معلومات مسجلة، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهما (3 هواتف محمول- مبلغ مالي "مجهولا المصدر".بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، كما أضافا بتحصلهما على الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية يجري التوصل إلى مالكها.باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.