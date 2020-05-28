مدبولي يجتمع مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة كورونا اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحضور وزراء التعليم العالى والصحة والإعلام.ومن المقرر مناقشة الأوضاع الحالية لمواجهة أزمة فيروس كورونا والوقوف على التحديات التي تواجه فريق إدارة الأزمة وكيفية تذليلها، إضافة إلى بحث ما إذا كانت هناك قرارات لإجراءات جديدة سيتم اتخاذها بشكل عاجل.