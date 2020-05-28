لترشيد الاستهلاك.. 250 محطة ترصد إدارة منظومة المياه بالمحافظات

أكدت وزارة الموارد المائية والري، إن منظومة إدارة المياه يتم متابعتها لحظيا، من خلال منظومة متطورة للرصد الآلي "التليمتري"، ترتكز على تدفق البيانات من 250 محطة رصد، منتشرة عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف لكامل الجمهورية.وأكدت وزارة الري أن منظومة الرصد أثبتت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة، لحالة سريان المياه في المجاري المائية، بتوفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري في مختلف محافظات مصر، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، دون تدخل من العنصر البشري.وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، بذل فائق الجهد لضمان استمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد والاتصال، مع تفعيل غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة، بما يضمن استمرارية تدفق مُخرجات المنظومة، لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسئولي توزيع المياه على مستوى الجمهورية، فضلا عن مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصولها لنهايات الترع، بما يحقق عدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين.وأوضحت وزارة الري، أن تشغيل المنظومة يأتي في إطار جهود الدولة ووزارة الموارد المائية والري بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية، وترشيد استخدامها وتلبية احتياجات قطاعات الدولة من المياه، حيث تساهم منظومة التيليمتري بفاعلية في مواجهة التحدي المائي، بتقنين التصرفات وترشيد استخدام المياه.