توريد 293748.958 طن قمح بصوامع وشون البحيرة

كشف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أنه تم استلام 2889.151 قمح حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 27 مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.ليكون إجمالي التوريد 293748.958 طن قمح حتى صباح اليوم الخميس 28 مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.حيث إنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وجاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لأستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.