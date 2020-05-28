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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إجراءات عودة النشاط في وزارة الشباب والرياضة بعد العيد

الخميس 28/مايو/2020 - 11:52 ص
الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
هدير شعراوي
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كشف الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن إجراءات عودة النشاط تدريجيا عقب إجازة العيد في الوزارة بدءًا من منتصف يونيو المقبل.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"
أنه بناء على هذا القرار عقدت الوزارة عددا من الاجتماعات مع وزارة الصحة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور محمد سلطان لوضع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن الإجراءات جرت مناقشتها مع وزيرة الصحة، وسيتم إقرارها بشكل كامل عقب إجازة عيد الفطر، ورفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولجنة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء، لإقرارها وتعميمها على الجهات الرياضية التابعة، وإلزامها بها.

وأكد المتحدث أن أي لاعب في حالة إصابته بالفيروس سيتم التعامل معه فورا وعزله بغرفة لحين نقله للمستشفى، كما سيتم منع استخدام غرف خلع الملابس في الأندية، مؤكدا أن سلامة اللاعبين والعاملين أولوية أولى للوزارة.

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