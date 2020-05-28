لهذه الأسباب تراجعت أسواق الأدوات المنزلية

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن هناك كسادًا في الأسواق بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف الطحاوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سوق الأدوات المنزلية شهد تراجعًا هذا العام بسبب تغير أولويات المستهلكين واهتمامهم بالمطهرات والكمامات والمنظفات والسلع الغذائية بسبب تداعيات أزمة كورونا.وأوضح أن هناك تراجعًا في القوى الشرائية يتراوح من ٣٠% لـ٤٠% بسبب تراجع معدلات الزواج ومنع التجمعات أيضًا.