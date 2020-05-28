الداخلية تضبط 87 قضية مخدرات وتنفيذ 35 ألف حكم

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 30 قطعة سلاح نارى، بحوزة 24 متهما، منها (7 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش وبندقية رصاص، و20 فرد محلي، و35 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 145 قطعة سلاح أبيض).وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 35 ألفا و306 أحكام قضائية متنوعة، منها 144 حكم جناية، و9726 حكم حبس جزئي، و1892 حكم حبس مستأنف، و17129 حكم غرامة، و6415 حكم مخالفة.وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم 3 متهمين ارتكبوا 3 حوادث سرقات.وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 87 قضاية مخدرات بحوزة 101 متهم، ضُبط خلالها (كمية من مخدر البانجو وزنت 550 جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2.565 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 525 جراما، وكمية من مخدر البودرة وزنت 125 جراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت 620 جراما، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 820 جراما، و875 قرصا مخدرا).وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 16 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 10 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.كما تم ضبط 158 دراجة نارية مخالفة، و15781 مخالفة مرورية، وفحص 62 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجرى استمرار الحملات الأمنية.