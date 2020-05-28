إصابة المدير الطبي الأسبق لـ«عزل أبوقير» وأسرته بكورونا

يخضع الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي الأسبق بمستشفى العزل بالمدينة الشبابية بأبوقير، إلى العلاج اللازم إثر إصابته بفيروس كورونا هو وأسرته وتم عزلهم داخل المستشفي الطلبة لاجراء العلاج اللازم لحين تحول نتائج الفحوصات الي السلبية.وأكد مصدر طبي في تصريحات لـ"الدستور" أن حالة الدكتور أحمد محسن جيدة وفي تحسن وأنه يخضع الي العلاج اللازم وتم عزله في غرفه لوحده هو وكل أفراد أسرته مثل أي مصاب فيروس كورونا.وكان الدكتور محمد محسن، طبيب جراحة المسالك البولية التناسلية بمستشفى الشرطة، أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إصابة نجل عمه الدكتور أحمد محسن مدرس الباطنة بكلية طب الاسكندرية وأسرته بفيروس كورونا، ومحجوزين الآن بمستشفي الحجر الصحي والحالة حرجة.