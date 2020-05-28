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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأمم المتحدة للمرأة» تشيد بجهود مصر في مواجهة كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 11:44 ص
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
محمد الشريف
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أشادت فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيلة الأمين العام، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالجهود العديدة التى تقوم بها مصر حاليًا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمراعية لاحتياجات المرأة المصرية.

وأعربت ملامبو عن سعادتها بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، خاصة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة بمصر في هذا الإطار.

جاء ذلك فى خطابها المرسل إلى البعثة المصرية بنيويورك والمجلس القومي للمرأة بمصر، والتى أبدت فيه أيضًا رعجابها الشديد بتقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أعده المجلس القومي للمرأة، مثمنة دور الحكومة المصرية للتأكد من استجابة القرارات الخاصة بمواجهة الفيروس القاتل لاحتياجات المرأة، مشيرة إلى أن تقرير الرصد بمثابة فرصة لضمان عدم وجود سياسة غير مستجيبة لاحتياجات المرأة، مشيدة بقرار زيادة الدعم المالي للمرأة الريفية.

وأكدت أن الاستجابة الفردية والجماعية لجميع البلدان لهذه الأزمة غير المسبوقة يمكن أن تضمن أن يكون حق المرأة واستقلالها الاقتصادى هو جزء من الاستجابة قصيرة وطويلة المدى للقرارات الخاصة بمواجهة هذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذا لن يفيد النساء فحسب، بل سيسهم في جعل هذه الجهود أكثر فعالية فى بناء مجتمعات شاملة ومتوازنة وأكثر مرونة وقادرة على معالجة ومواجهة هذه الأزمات.

وأكدت "ملامبو" استمرار دعم هيئة الامم المتحدة للمرأة للحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وفي جميع المجالات الأخرى في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لتمكين المرأة والفتاة.

كانت بعثة مصر بنيويورك قد قامت في وقت سابق بمخاطبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبعثات الدول الأعضاء في المنظمة، للتأكيد على الحاجة إلى التعاون الدولي، ومشاركة الخبرات والمعلومات من أجل التغلب على هذا التحدي الطارئ الذي تواجهه الإنسانية، وإبرازًا للسبق المصرى فى إعداد خطط وبرامج تراعى وضع المرأة للتصدي لانتشار جائحة الكورونا، وقام الوفد المصري بتعميم التقرير الذي أعده المجلس القومي للمرأة عن السياسات والبرامج المقترحة تجاه وضع المرأة عند مواجهة جائحة الكورونا،كذلك آلية التقييم الدوري لتلك السياسات والبرامج.

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