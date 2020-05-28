3 إصابات جديدة بكورونا في نجع حمادي

سجلت محافظة قنا، صباح اليوم الخميس، ٣ حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وذلك في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، ويجري التنسيق لتحويلهم لمستشفى للعزل الصحي، بعد أن تم احتجازهم بمستشفى حميات نجع حمادي.ومن جانبه قال مصدر مسؤول بمديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، إن مركز نجع حمادي شمالي المحافظة، سجل إصابة شاب من شارع التحرير، وربة منزل وابنتها بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك ليصبح إجمالي المصابين بالفيروس في المدينة ٣٧ مصابا.وأضاف المصدر في سياق تصريحات خاصة ل"الدستور" أنه تم حجز المصابين بالفيروس في مستشفى الحميات، بعد أن أجريت التحاليل اللازمة، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق لنقلهم لمستشفى العزل الصحي.