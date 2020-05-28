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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 187254 طن قمح بالوادي الجديد

الخميس 28/مايو/2020 - 10:41 ص
المهندس إسماعيل رضوان
المهندس إسماعيل رضوان
محمد مهدي
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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد في بيان لها، اليوم الخميس، عن توريد 187254 طن قمح للصوامع داخل وخارج المحافظة.

وأكد مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد المهندس إسماعيل رضوان، أن الكميات الموردة من الأقماح للصوامع خارج المحافظة 147339.110 طن قمح.

وأضاف أنه جرى تذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، وأن التوريد وفقًا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد.

وأشار إلى أن عملية توريد المحصول وتسلمه  من المزارعين ستنتهي في شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية ومنطقة شرق العوينات الاستثمارية.

وكانت مديرية التموين بالوادي الجديد، قد أعلنت شهر مارس الماضي أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصرى تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع التى خارج المحافظة، واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد على ذلك.

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