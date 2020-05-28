توريد 187254 طن قمح بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد في بيان لها، اليوم الخميس، عن توريد 187254 طن قمح للصوامع داخل وخارج المحافظة.وأكد مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد المهندس إسماعيل رضوان، أن الكميات الموردة من الأقماح للصوامع خارج المحافظة 147339.110 طن قمح.وأضاف أنه جرى تذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، وأن التوريد وفقًا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد.وأشار إلى أن عملية توريد المحصول وتسلمه من المزارعين ستنتهي في شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية ومنطقة شرق العوينات الاستثمارية.وكانت مديرية التموين بالوادي الجديد، قد أعلنت شهر مارس الماضي أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصرى تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع التى خارج المحافظة، واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد على ذلك.