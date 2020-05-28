إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء، على الأراضي أملاك الدولة والزراعية ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.مع تكثيف تلك الحملات خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية ومنع استغلال البعض الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والضرب بقوةوبيد من حديد لردع كل من تسول له نفسه استغلال العطلات والظروف الحالية بالبناء المخالف.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى والرحمانية عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية على مساحة إجمالية بلغت 28،460 م2 تمثلت فى:- تنفيذ 5 قرارات إزالة بالتعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 28350 متر بحوش عيسى، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 80 مترا بنطاق قرية الكردود بحوش عيسى، وإزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 30 مترا بالرحمانية عبارة عن أعمدة خرسانية.