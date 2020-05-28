بنسبة 75% تشغيل ضخ مياه الشرب طوال اليوم لمواطني الخارجة

أكد رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد المهندس مجدي المأوى، اليوم الخميس، نجاح تجربة تشغيل ضخ مياه الشرب لمواطني مدينة الخارجة على مدار 24 ساعة بنسبة 75% بعد عام من تطبيقه.أشار الطماوي، إلى أن مركز الخارجة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي نجحت خلال العام الماضي في حفر 3 آبار جوفية بالخارجية، وسوف تدخل في منظومة مياة الشرب الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أنها أضافت كميات مياه شرب كبيرة لمحطات التنقية الـ 18 التي تخدم المدينة.وأضاف "حيث إن زيادة عدد الآبار الجوفية بالمحافظة تؤدي لزيادة كميات المياه التي تضخ في الشبكة وبالتالي تضمن وصول المياه لجميع المناطق على مدى اليوم دون إنقطاع خاصة المناطق البعيدة وتقسيمات أراضي جمعيات الإسكان بالخارجةوأوضح مجدي، أن المركز يسعى حاليًا لإضافة آبار جديدة لمحطات التنقية لزيادة كميات المياه في شبكة مياه الشرب لتحقيق نسبة 100% في تنفيذ وتطبيق تجربة تشغيل مياه الشرب لمواطني واحة الخارجة على مدى الـ24 ساعة".