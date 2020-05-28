النيابة تأمر بضبط منة عبدالعزيز و6 متهمين فى واقعة «تيك توك»

القبض على منة عبدالعزيز





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القصة الكاملة لفيديو اغتصاب منة عبد العزيز «فتاة التيك توك» أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة، وستعلن النيابة عما ستسفر عنه التحقيقات لاحقًا بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.



تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة، وستعلن النيابة عما ستسفر عنه التحقيقات لاحقًا بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بضبط فتاة تدعى "آية" وشهرتها منة عبدالعزيز، و6 آخرين للتحقيق معهم بعد أن انتشرت لهم فيديوهات مسيئة عبر تطبيق «تيك توك».وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم، منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" التى تداولت صورها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الأخير.وأمرت النيابة بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام.