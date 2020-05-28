بعد رئاسة البرلمان.. لاريجاني مستشارًا خاصًا للمرشد الإيرانى

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئى، قرارًا بتعيين علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، مستشارًا خاصًا له وعضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.وحسب وكالة مهر الإيرانية، فإن خامنئي أصدر منشورًا اليوم الخميس، وقرارًا يقضي بتعيين لاريجاني عن مدينة قم الإيرانية، مستشارًا خاصًا له وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.وترأس لاريجاني مجلس الشورى الإسلامى في إيران (البرلمان) على مدى 12 عامًا، حيث عقد البرلمان الإيراني الجديد أولى جلساته صباح اليوم، وانتخب المحافظ ومحافظ العاصمة طهران محمد باقر قاليباف رئيسًا للبرلمان الجديد.