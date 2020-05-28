ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ13036

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 13036 حالة.وذكرت قناة طلوع الأفغانية، اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات بلغ 235 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 1209 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.