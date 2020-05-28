أسهم أوروبا تواصل مكاسبها بفضل دعم التحفيز

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، إذ تفوق التفاؤل بشأن عودة الشركات للعمل وخطة تحفيز هائلة للاتحاد الأوروبي على المخاوف بشأن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمائة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والاتصالات وصناعة السيارات المكاسب.وارتفع المؤشر القياسي أكثر من 30 بالمائة من مستويات متدنية بلغها في مارس إذ يعلق مستثمرون الآمال على تعاف تدريجي مع ضخ صانعي السياسات تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي، وتسابق شركات صناعة الأدوية لتطوير لقاح لفيروس كورونا.وارتفعت أسهم شركتي صناعة الطيران الفرنسيتين إيرباص وسافران 0.5 بالمائة و2.2 بالمائة على الترتيب بعد أن قالت بوينج إنها استأنفت إنتاج طائرتها 737 ماكس للركاب في مصنعها بواشنطن.ونزل سهم ساس للطيران الإسكندنافية 9.1 بالمائة بعد أن أعلنت عن خسارة كبيرة في الربع الثاني، وقالت إنها تجري محادثات مكثفة مع مساهمين للحصول على المزيد من الأموال لمساعدتها في التغلب على انهيار في السفر الجوي العالمي.