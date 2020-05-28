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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تستأنف صرف الأسمدة للمزارعين السبت

الخميس 28/مايو/2020 - 10:07 ص
الأسمدة
الأسمدة
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شؤون المديريات بوزارة الزراعة، أنه تم صرف 30% من حصص الأسمدة الصيفية للمزارعين بما يعادل نحو 690 ألف طن من الموسم الصيفي، وأنه تم وقف الصرف لمدة أسبوع خلال عيد الفطر بسبب إجازة الموظفين، على أن يتم استئناف عمليات الصرف السبت المقبل.

وأشار في تصريحات للدستور، أن وزارة الزراعة ممثلة في الجمعيات الزراعية مستمرة في استلام الأسمدة ووضعها في المخازن لحين إنتهاء إجازة العيد.

وقال إنه سيتم الضخ من شركات الأسمدة للجمعيات خلال إجازة العيد، حيث تتلقى وزارة الزراعة حصص الأسمدة من 8 شركات منهم 5 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة للقطاع الخاص، (الشركات أبوقير للأسمدة، والدلتا للأسمدة، وشركة كيما باسوان، والمصرية، وان بي سي للأسمدة، وشركة موبكو، وحلوان، والإسكندرية للأسمدة).

وأضاف أنه تم صرف 690 ألف طن من أسمدة الموسم الصيفي من إجمالى 2 مليون و200 ألف طن، وهي كميات الأسمدة لاحتياجات الموسم الصيفي لزراعة نحو 9 ملايين و400 ألف فدان.

وأشار إلى أنه قد تم الصرف قبل العيد لبساتين الفاكهة ومحصول القصب، وجاري الانتهاء من حصاد القمح لزراعة باقي المحاصيل الصيفية كالذرة والأرز والقطن وسيتم صرف الأسمدة لها عقب أسبوع العيد.

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