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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط مخططات «ميديا الإرهاب» لبث شائعة إصابة سجناء بكورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:06 ص
سجن
سجن
عمرو المزيدي
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كعادتها تحاول جماعة الإخوان الإرهابية استغلال الأزمات لبث الشائعات لإثارة الفتن، وهذا ما حدث منذ بداية أزمة كورونا، وتحاول الجماعة الإرهابية محددا إثارة البلبلة من خلال قنواتها ومواقعها المأجورة لبث شائعة إصابة نزلاء السجون وحجوزات أقسام الشرطة بفيروس كورونا، إلا أن مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية كان لهم بالمرصاد وأفضل مخططهم المشبوه أمام العالم.

وجاء ذلك بعد فشل عدة مخططات عدائية ضد الدولة ونجاح رجال الأمن الوطني في قتل 21 من العناصر الإرهابية أثناء مواجهتهم بسيناء، وضبط خلية إعلامية تعمل لصالح قناة الجزيرة، والذي تسبب في شلل تام لتلك العناصر الإرهابية وقياداتها في الخارج.


شائعة استهدفت أمن القاهرة
ونفى مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الادعاءات التى ذكرتها إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد بين عدد من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة.

وأكد أن كل ما تضمنته تلك الشائعات من مزاعم منافيةً تمامًا للحقيقة وتتعارض مع الثوابت القانونية والمنطقية الحاكمة لعمل الأجهزة الشرطية، وتأتى تلك المزاعم فى إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية فى ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأى العام.

شائعة استهدفت قسم شرطة مدينة نصر
وقبل عيد الفطر بأيام حاولت تلك الجماعة المشبوهة إثارة البلبلة ببث الشائعات وقد خرج مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية على المصريين في الحال نافيا صحة ما زعمته بعض القنوات الإخوانية بشأن إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس كورونا.

شائعة يوم 18 مارس
وبثت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خبرا كاذبا حول رصد إدارة أحد السجون لأول حالة إصابة لمسجون بفيروس كورونا عقب ارتفاع مفاجئ فى درجة حرارته، وأكدت الداخلية أن كل ما تردد فى هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.

تعليق الزيارات بجميع السجون منذ بداية كورونا
اتخذت وزارة الداخلية خطوة استباقية للحفاظ على صحة نزلاء السجون منذ بداية أزمة كورونا، حيث صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه تم تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن تجمعات فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وذلك تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

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