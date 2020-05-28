آبل تتوصل لاتفاق حول فيلم سكورسيزي القادم

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر أن شركة آبل توصلت إلى اتفاق بخصوص فيلم ‭)‬كيلرز أوف ذا فلاور مون‭(‬، الفيلم القادم لمخرج هوليوود المخضرم مارتن سكورسيزي.وسيقوم ببطولة الفيلم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وهذا ثاني فيلم كبير تحصل عليه شركة آبل بعد فيلم ‭)‬جريهاوند‭(‬ العام الماضى، وهو بطولة توم هانكس.وأفادت تقارير لكل من صحيفة "وول ستريت جورنال" وموقع "ديدلاين" أن الفيلم الجديد سيحمل شعار آبل أورجينال فيلم، وأن شركة بارامونت بيكتشرز التابعة لفياكوم سي.بي.إس ستتولى توزيعه على دور العرض في العالم.وذكرت وول ستريت جورنال أن آبل تغلبت على منافسين مثل نتفليكس التي كانت مهتمة أيضًا بإنتاج الفيلم.ورفضت آبل التعليق، ولم يتسن الاتصال بشركة فياكوم سي.بى.إس للحصول على تعقيب.والفيلم مأخوذ عن كتاب يحمل العنوان نفسه، تأليف ديفيد جران.ويعتمد الكتاب على تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي في قتل قبيلة الأوساج، وهي من الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة في العشرينيات.وعرض آخر أفلام سكورسيزي (ذي أيرشمان) "الأيرلندي" على نتفليكس العام الماضي وساعد الشركة على زيادة عدد المشتركين في الربع الأخير من العام.