الصين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، إن الصين سجلت إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم 27 مايو مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية إن الحالتين وافدتان من الخارج.وأكدت الصين أيضًا رصد 23 حالة جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم 27 مايو مقابل 28 حالة في اليوم السابق.