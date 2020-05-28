«رنا» ترسم بورتريه للشهيد «منسي»: إهداء لروحه الطاهرة



برغم سنها الصغير إلا إنها احترفت فن الرسم بكل أنواعه، وبتشجيع من أسرتها حصلت خلال 8أعوام على العديد من الجوائز تقديرًا على تلك الموهبة، ومع عرض مسلسل الإختيار وجدت في تقديم بورتريه للشهيد « منسي» نوعًا من العرفان بالجميل للبطل الذي ضحى بحياته من أجل الوطن؛ لتعكف على أوراقها لتخرج لوحة فنية أثارت إعجاب كل من رآها.

رنا عصام

«منسي حي ميتنسيش.. منسي و100 مليون يموتوا والبلد دي متنحنيش» هذه الكلمات التي اختارتها رنا عصام الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، من الإسكندرية، والبالغة من العمر 15 عاما، لتكون عنوانًا للوحتها، حيث كان لقصة الشهيد أحمد منسي والتي قُدمت في مسلسل الإختيار تأثيرًا كبير عليها، جعلتها تُقدم على رسم بورتريه للبطل الشهيد.



منسي

وأضافت لـ«الدستور» إنها مع بداية عرض مسلسل الإختيار انجذبت إليها بصورة كبيرة مثل الكثير من الشعب المصري، وبدأت في التفكير في رسم بورتريه للشهيد ولكنها لم تنفذه، وبعد عرض الحلقة 28 قررت التنفيذ لما كان لهذه الحلقة تأثيرا على نفوس المصريين بشكل عام وعليها بشكل خاص.



رسم البورتريه

وتابعت "بدأت في رسم البورتريه بعد انتهاء الحلقة مباشرة، واستمريت في الرسم على مدار 3 أيام، حيث استغرقت اللوحة 14ساعة كاملة، لتخرج على مستوى جيد، حيث أن التظليل يستغرق الكثير من الوقت، واللوحة على مساحة 35×50، استخدمت فيها القلم الرصاص، وبودرة الفحم وقلم أسود، وبعد عرضه على صفحات موقع التواصل الإجتماعي، نال إعجاب الكثير، وبدأ يتناقل بين الجروبات الخاصة بمحافظة الإسكندرية وتلقيت الكثير من عبارات الثناء عليه".



رسم البورتريه

وأوضحت، أنها بدأت الرسم في سن صغير في السابعة من عمرها بتشجيع من أسرتها، ومعلميها بالمدرسة، وبدأت في التدريب على الرسم بجميع الطرق، سواء الفحم او ألوان الزيت والباستيل، وايضًا الموزاييك، واشتركت في كثير من المعارض وحصلت على عدة جوائز وميداليات وشهادات تقدير،حيث تسعى أن تظل في مجال فن الرسم حتى الإلتحاق بكلية الفنون الجميلة.

