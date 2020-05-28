حملات على المخابز لتطبيق الإجراءات الوقائية في بورسعيد

واصلت إدارات شئون وتحسين البيئة بأحياء محافظة بورسعيد، حملاتها البيئية، اليوم الخميس، على المخابز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وجرى، خلال الحملة، التأكد من التزام العاملين في المخابز بارتداء الكمامات الطبية، ومتابعة التزام المواطنين بترك مسافات بينهم أثناء وقوفهم فى الطوابير لشراء الخبز، والتنبيه على أصحاب المخابز بتطبيق هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على استمرار متابعة الحملات، للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات بكافة المحال التجارية والمخابز، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.