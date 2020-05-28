11 إصابة جديدة بكورونا في كفر الشيخ.. وشفاء 8

كشف مصدر بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، على أن يجري نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد تم تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا، في مختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى أنه أيضا قد تم تسجيل 8 حالات تعافي جديدة بعد أن تبينت سلبية تحاليلهم، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفيات، والذهاب لمنازلهم.وكشف المصدر أن أغلب الحالات المتبقية بمستشفى عزل بلطيم غالبيتهم حالتهم الصحية مستقرة، كما يتم الاهتمام الشديد بكافة الإجراءات الوقائية داخل المستشفى لمواجهة الفيروس، فضلا عن الاهتمام جيدا لتعقيم وتطهير كافة المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة وتوفير كافة الإجراءات الوقائية لحماية الكادر الصحى العامل هناك من فيروس كورونا.وناشد جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذ جميع تعليمات الوزارة والعمل على تقليل الازدحام، وكذلك العمل على غسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدا، والتزام منازلهم قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.