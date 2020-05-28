بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس «عيد الصعود»

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الصعود المجيد منفردًا، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، دون حضور شعبي.ويشارك في صلاة القداس الإلهي عدد من رهبان دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى ارتقاء السيد المسيح إلى السماء.وعيد الصعود المجيد هو نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعدها بـ10 أيام، بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل والذي تكون مدته ما بين 15 يومًا وحتى 43 يومًا، كما أن الصوم يحرم فى فترة الخماسين، فهى فترة فرح.