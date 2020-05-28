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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب وزير الزراعة يزور حدائق البساتين بالغربية بعد قليل

الخميس 28/مايو/2020 - 08:36 ص
الدكتور عباس الشناوى
الدكتور عباس الشناوى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تستقبل مديرية الزراعة بمحافظة الغربية بعد قليل، الدكتور عباس الشناوى نائب وزير الزراعة لقطاع الخدمات، لمتابعة سير العمل فى ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإجراءات المتبعة التى اتخذتها المديرية، منذ بداية انتشار الفيروس.

وأكد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن الزيارة تستهدف زيارة حدائق البساتين، التى تروى بالغمر وستكون الزيارة بحدائق قرية شبرا النمله مركز طنطا.

يذكر أن الدكتور عباس الشناوى كان فى زيارة أمس لمحافظة كفر الشيخ، وبعد الانتهاء من زيارة محافظة الغربية، سيزور محافظة المنوفية لمتابعة سير العمل بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

وأكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم التشديد على مديري الإدارات، اتباع إجراءات السلامة التي أقرها رئيس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا.

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