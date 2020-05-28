حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 28 مايو 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تعرف لقاء مهمًّا على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة، وتناقش عددًا من الأفكار بغية استثمارها في مشاريع مستقبلية.عاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.صحيًا: كن على تواصل دائم مع الجمعيات التي تخصص يومًا في الأسبوع لممارسة هواية المشي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.