حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 28 مايو 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة للانقضاض عليك.عاطفيًا: قد تبحث عن علاقة جديدة للارتباط جديًا لأن الوقت قد حان، فلا تخف من أخذ المبادرة، فهي قد تبدأ بخطوة جريئة.صحيًا: في غمرة الجهود التي تبذلها تنسى حق صحتك عليك وتقصّر في الاهتمام بها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.