حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 28 مايو 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من أخطار قد تتعرّض لها، ابتعد عن المجازفات قدر الإمكان، وتجنب قدر الإمكان الخوض في نقاشات عقيمة.عاطفيًا: تلمس بعض الأحاسيس الجياشة من الشريك تجاهك، فكن منفتحًا إلى أقصى حد وتعامل معه بهدوء وروية.صحيًا: قد يخيّل إليك أنك في وضع صحي مضطرب، فلتطمئن قم بزيارة طبيبك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.