حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 28 مايو 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء.عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية التي طالما حلمت بها.صحيًا: تكون صاحب قرار صحي مهم تقنع الكثيرين لاتخاذه لأنه يعود بالنفع عليهم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.