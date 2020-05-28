حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 28 مايو 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا، وتشيع في العمل جوًا من الثقة المتبادلة.عاطفيًا: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف.صحيًا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.