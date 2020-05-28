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محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 28 مايو 2020

الخميس 28/مايو/2020 - 07:50 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيا: تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا، وتشيع في العمل جوًا من الثقة المتبادلة.
عاطفيا: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف.
صحيا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.

الثور
مهنيا: لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء.
عاطفيا: حين تزيد الغيرة عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة.
صحيا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية.

الجوزاء
مهنيا: تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء.
عاطفيا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية التي طالما حلمت بها.
صحيا: تكون صاحب قرار صحي مهم تقنع الكثيرين لاتخاذه لأنه يعود بالنفع عليهم.

السرطان
مهنيا: قد تُتاح لك فرص مميزة ويتحدث هذا اليوم عن مبالغ مالية محتملة لمصلحتك.
عاطفيا: لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري.
صحيا: تحاش مسايرة أصحاب الرأي القائل بأن الترفيه وحده قادر على إراحة أعصابك، الرياضة أيضًا تساعد على ذلك.

الأسد
مهنيا: يبشر هذا اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، ووضع خططك الجديدة في التداول.
عاطفيا: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية وتعرف تطورًا رومنسيًا.
صحيا: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهنيات، وابتعد عن المقالي قدر الإمكان.

العذراء
مهنيا: يحذّرك هذا اليوم من أخطار قد تتعرّض لها، ابتعد عن المجازفات قدر الإمكان، وتجنب قدر الإمكان الخوض في نقاشات عقيمة.
عاطفيا: تلمس بعض الأحاسيس الجياشة من الشريك تجاهك، فكن منفتحًا إلى أقصى حد وتعامل معه بهدوء وروية.
صحيا: قد يخيّل إليك أنك في وضع صحي مضطرب، فلتطمئن قم بزيارة طبيبك.

الميزان
مهنيا: يمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل أرباب العمل لاستشارتك في حل المشاكل المستجدة.
عاطفيا: يدخل فينوس برج الجوزاء والقمر يتأهب لدخول برج الحوت، ما يعني مربعات فلكية قد تكون مشاغبة لك.
صحيا: قد تشعر ببعض القلق والانزعاج بسبب الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة لا تستطيع حلها.

العقرب
مهنيا: عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة للانقضاض عليك.
عاطفيا: قد تبحث عن علاقة جديدة للارتباط جديًا لأن الوقت قد حان، فلا تخف من أخذ المبادرة، فهي قد تبدأ بخطوة جريئة.
صحيا: في غمرة الجهود التي تبذلها تنسى حق صحتك عليك وتقصّر في الاهتمام بها.

القوس
مهنيا: يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك وتزيل من دربك أصحاب الغايات المشبوهة.
عاطفيا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.
صحيا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة لا بد من أخذها على محمل الجد.

الجدي
مهنيا: تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه. يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.
عاطفيا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاحًا باهرًا شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة ومسؤولية.
صحيا: لا تنتظر من الإفراط في ساعات العمل الإضافية إلا الإرهاق والتراجع في وضعك الصحي.

الدلو
مهنيا: يدعوك هذا اليوم إلى عدم التسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع.
عاطفيا: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعًا بما سيقدّمه من اقتراحات، فكن حذرًا.
صحيا: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك المتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتك.

الحوت
مهنيا: تعرف لقاء مهمًّا على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة، وتناقش عددًا من الأفكار بغية استثمارها في مشاريع مستقبلية.
عاطفيا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.
صحيا: كن على تواصل دائم مع الجمعيات التي تخصص يومًا في الأسبوع لممارسة هواية المشي.

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