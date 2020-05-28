حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 28 مايو 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيا: تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا، وتشيع في العمل جوًا من الثقة المتبادلة.عاطفيا: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف.صحيا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.مهنيا: لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء.عاطفيا: حين تزيد الغيرة عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة.صحيا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية.مهنيا: تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء.عاطفيا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية التي طالما حلمت بها.صحيا: تكون صاحب قرار صحي مهم تقنع الكثيرين لاتخاذه لأنه يعود بالنفع عليهم.مهنيا: قد تُتاح لك فرص مميزة ويتحدث هذا اليوم عن مبالغ مالية محتملة لمصلحتك.عاطفيا: لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري.صحيا: تحاش مسايرة أصحاب الرأي القائل بأن الترفيه وحده قادر على إراحة أعصابك، الرياضة أيضًا تساعد على ذلك.مهنيا: يبشر هذا اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، ووضع خططك الجديدة في التداول.عاطفيا: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية وتعرف تطورًا رومنسيًا.صحيا: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهنيات، وابتعد عن المقالي قدر الإمكان.مهنيا: يحذّرك هذا اليوم من أخطار قد تتعرّض لها، ابتعد عن المجازفات قدر الإمكان، وتجنب قدر الإمكان الخوض في نقاشات عقيمة.عاطفيا: تلمس بعض الأحاسيس الجياشة من الشريك تجاهك، فكن منفتحًا إلى أقصى حد وتعامل معه بهدوء وروية.صحيا: قد يخيّل إليك أنك في وضع صحي مضطرب، فلتطمئن قم بزيارة طبيبك.مهنيا: يمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل أرباب العمل لاستشارتك في حل المشاكل المستجدة.عاطفيا: يدخل فينوس برج الجوزاء والقمر يتأهب لدخول برج الحوت، ما يعني مربعات فلكية قد تكون مشاغبة لك.صحيا: قد تشعر ببعض القلق والانزعاج بسبب الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة لا تستطيع حلها.مهنيا: عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة للانقضاض عليك.عاطفيا: قد تبحث عن علاقة جديدة للارتباط جديًا لأن الوقت قد حان، فلا تخف من أخذ المبادرة، فهي قد تبدأ بخطوة جريئة.صحيا: في غمرة الجهود التي تبذلها تنسى حق صحتك عليك وتقصّر في الاهتمام بها.مهنيا: يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك وتزيل من دربك أصحاب الغايات المشبوهة.عاطفيا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.صحيا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة لا بد من أخذها على محمل الجد.مهنيا: تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه. يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.عاطفيا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاحًا باهرًا شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة ومسؤولية.صحيا: لا تنتظر من الإفراط في ساعات العمل الإضافية إلا الإرهاق والتراجع في وضعك الصحي.مهنيا: يدعوك هذا اليوم إلى عدم التسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع.عاطفيا: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعًا بما سيقدّمه من اقتراحات، فكن حذرًا.صحيا: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك المتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتك.مهنيا: تعرف لقاء مهمًّا على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة، وتناقش عددًا من الأفكار بغية استثمارها في مشاريع مستقبلية.عاطفيا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.صحيا: كن على تواصل دائم مع الجمعيات التي تخصص يومًا في الأسبوع لممارسة هواية المشي.