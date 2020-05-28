تنزانيا تتهم الولايات المتحدة بنشر «معلومات كاذبة» عن فيروس كورونا

استدعت تنزانيا مبعوثًا أمريكيًا في البلاد لتوضيح ما قامت به السفارة الأمريكية مؤخرًا من إصدار تحذير بشأن خطر "النمو المتسارع" لحالات فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأبلغ السكرتير الدائم لوزارة الخارجية التنزانية ويلبرت إيبوج، الدبلوماسي الأمريكي إنمي باترسون، بأن "بيانات السفارة تحتوي على معلومات كاذبة وتهدد بإثارة الذعر بين التنزانيين والزوار"، مؤكدًا أهمية إصدار معلومات مؤكدة فقط.كانت السفارة الأمريكية في تنزانيا قد قالت قبل أسبوعين إن المستشفيات في المدينة الرئيسية دار السلام "غارقة"، وإن فرصة الإصابة بفيروس كورونا "مرتفعة للغاية".وجاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه التحديثات الرسمية لحالات الإصابة بالفيروس في تنزانيا شحيحة، وأثارت تحذيرات السفارة الأمريكية اهتمامًا كبيرًا من العامة، كما أثارت بعض الجدل، لأنها لم تقدم أدلة على ادعاءاتها.