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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حظر 31 دواءً لمرض السكرى فى كوريا الجنوبية بسبب الخوف من مادة مسرطنة

الخميس 28/مايو/2020 - 07:19 ص
دواءً
دواءً
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حظرت كوريا الجنوبية إنتاج وبيع 31 دواءً لمرض السكري تحتوي على مادة قد تسبب مخاطر الإصابة بالسرطان، على الرغم من أن الأدوية لا تشكل مخاطر صحية خطيرة.

وقالت وزارة الغذاء والأدوية في كوريا الجنوبية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن الأدوية تعتمد على الميتفورمين، وتحتوي على مستوى أعلى من المسموح به لمادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA).

ووفقًا للوزارة، فإن كمية المواد صغيرة جدًا، بحيث لا تشكل أي مشاكل صحية حقيقية للأشخاص الذين تناولوا الدواء في الماضي.

وفي الوقت الحاضر، يتناول حوالي 260 ألف شخص في البلاد أدوية السكري المحظورة.

وتأتي مادة "NDMA" على قائمة الوكالة الدولية للبحوث، ويشار إليها على أنها مادة "مسرطنة على الأرجح" للبشر.

وأضافت الوزارة أن تقييم الأثر أظهر أن الأشخاص الذين تناولوا الأدوية معرضون لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 0.21 شخص فقط مقابل 100 ألف شخص، وهو رقم منخفض للغاية وغير ذي صلة.

وتابعت الوزارة أنه على الرغم من أنها طلبت من الأطباء قصر وصف الدواء على المرضى، إلا أن الأشخاص الذين يتناولون الدواء في الوقت الحاضر يجب ألا يتوقفوا فجأة عن استخدامه دون استشارة أطبائهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها تبحث في أدوية مرض السكري منذ عام 2019 بعد العثور على آثار NDMA في الأدوية في أماكن مثل سنغافورة، موضحة أن الاختبارات الأولية أظهرت أنه لم يتم اكتشاف مادة مسرطنة محتملة في المكون الصيدلاني المستخدم في صنع الأدوية، وأنها قد تكون دخلت الدواء في عملية الإنتاج.

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