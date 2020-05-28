فى ظل كورونا... انخفاض نسبة الخصوبة بكوريا الجنوبية

انخفض معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية (وهو متوسط ​​عدد المواليد الأحياء الذي تضعه المرأة) إلى 0.9 طفل لكل امرأة في الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع عدد المواليد الجدد في نفس الفترة إلى حدود 70 ألف طفل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه طبقا للبيانات التي أعلنها مكتب الإحصاءات الكوري اليوم الأربعاء، فقد ولد 24.378 طفلًا في شهر مارس، بتراجع قدره 2.738 طفلًا (10.1%) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويعد هذا أدنى مستوى في أشهر مارس منذ أن بدأ المكتب جمع البيانات ذات الصلة في عام 1981.كما ظل عدد المواليد الجدد يشهد انخفاضًا مستمرًّا على أساس سنوي لمدة 48 شهرًا متتالية، وبلغ عدد المواليد الجدد في الربع الأول من العام الجاري 74.050 طفلًا، بتراجع قدره 9.179 طفلا (11%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ معدل الخصوبة الكلي (وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة الواحدة في حياتها كلها) 0.9 طفل في الربع الأول، بانخفاض قدره 0.12 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها معدل الخصوبة الكلي إلى أقل من واحد في الربع الأول منذ عام 2009.وعلى جانب آخر، ارتفع عدد الوفيات في شهر مارس بمقدار 3.6% (أي 895 شخصًا) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 25،879 شخصا، مسجلا أعلى مستوى له في 5 سنوات منذ شهر مارس عام 2015.وبلغ عدد الوفيات في الربع الأول من العام الجاري 79.769 شخصًا، بارتفاع قدره 4.494 شخصًا (6%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ونتيجة لذلك، فإن الزيادة الطبيعية للسكان (أي عدد المواليد ناقص عدد الوفيات) في شهر مارس والربع الأول كانت ذات قيمة سالبة، لتبلغ سالب 1.501 (سالب 0.3%) وسالب 5.719 (سالب 0.4%) على التوالي.وتعد هذه هي المرة الأولى في أشهر مارس التي تسجل فيها الزيادة الطبيعية للسكان قيمة سالبة منذ عام 1983، كما أنها المرة الأولى أيضًا في الربع الأول من العام منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة.وبلغ عدد عقود الزواج 19.359 في شهر مارس، بتراجع قدره 190 (1%) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويعد هذا أدنى مستوى في أشهر مارس منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة في عام 1981.وتراجع عدد حالات الطلاق بنسبة 19.5% (773 حالة) على أساس سنوي ليصل إلى 7.298 حالة.