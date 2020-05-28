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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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عالم
نواب أمريكيون يعملون إعداد تشريع يجرد «تويتر» من الحماية الفيدرالية
الخميس 28/مايو/2020 - 04:24 ص
شركة تويتر
وكالات
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أفاد موقع "العربية"، في خبر عاجل، بأن نواب أمريكيون يعملون على إعداد تشريع يجرد"تويتر" من الحماية الفيدرالية.
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