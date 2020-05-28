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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تغلق سفارتها فى كوريا الشمالية بسبب« كورونا»

الخميس 28/مايو/2020 - 07:16 ص
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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أعلن سفير بريطانيا لدى كوريا الشمالية، الخميس، أن بلاده أغلقت السفارة مؤقتًا وغادر كل دبلوماسييها البلاد، في أحدث خطوة من نوعها من جانب بعثة أجنبية، وسط قيود صارمة تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب السفير كولين كروكس على تويتر: "أغلقت السفارة البريطانية في بيونج يانج مؤقتًا في 27 مايو 2020، وغادر كل الموظفين الدبلوماسيين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للفترة الراهنة".

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا قالت فيه: "إن القرار اتُخذ بسبب قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفين االتناوب ومواصلة العمل بالسفارة".

وجاء في البيان، أن بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن.

وقال موقع "إن كيه نيوز"، الذي يقع مقره في سيول، ويتابع الوضع في كوريا الشمالية في نبأ منقول عن مصادر لم يسمها، إن الدبلوماسيين عبروا الحدود إلى الصين برا، إذ أن حركة الطيران ما زالت معلقة.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكنها حظرت كل التنقلات تقريبًا عبر الحدود وتضع الأجانب في حجر صحي لأسابيع.

وفي مارس، سحبت عدة دول منها ألمانيا وفرنسا دبلوماسييها من كوريا الشمالية وأغلقت بعثاتها هناك.

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