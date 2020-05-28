رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجمع البحوث: لا مانع من الصلاة بالكمامة

الخميس 28/مايو/2020 - 07:22 ص
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
طباعة
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من الصلاة بالكمامة التى يضعها الناس خوفا من انتشار الوباء أو انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال "ما حكم الصلاة بالكمامة؟"، أن الفقهاء اتفقوا على أنه مسموح للرجال وللنساء تغطية الوجه أثناء الصلاة.

وتابعت لجنة الفتوى أنه ربما توجد ضرورة إرتداء الأقنعة الطبية التي تغطي الفم والأنف أثناء الصلاة للحماية من الأمراض المعدية المنقولة جوًا أو عن طريق رذاذ شخص اقترب منك.

وذكرت اللجنة، قول ابن عبد البر، "اتفقوا على أن تكشف المرأة وجهها في الصلاة والإحرام حيث تمنع تغطية الوجه الاتصال المباشر للجبين والأنف والفم بالأرض".

ونوهت بأنه يجوز للمرأة أن تغطيه وكذلك الرجل إذا كانت هناك حاجة فعلية وضرورة تقتضي ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

محمد الباز يكتب: لماذا نقول إن كل هؤلاء إخوان؟

pi network.. كل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية الجديدة

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

«إيجابية».. ظهور نتيجة تحليل كورونا لـ رجاء الجداوي

الآن.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠.. رابط موقع القوى العاملة

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا.. و19 وفاة

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

بدون قصد.. كيف بدأ «الديلفرى» فى مصر؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

تفاصيل اللحظات الأخيرة للدكتور سمير الغندور آخر ضحايا كورونا

راضى سمير يتحدى إعاقته ويحقق طموحه

الآن.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠.. رابط موقع القوى العاملة

إعلام الجامعة البريطانية تشارك في مبادرة لمكافحة الأخبار المزيفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

لليوم الخامس.. «ثقافة الطفل» يواصل الاحتفال بعيد الفطر

«ناشرون» تطرح النسخة العربية لكتاب «اختراق نظرية داروين»

هالة البشبيشي تعلن تصفية مكتبة «الهالة» بالمعادي

«الهالة الثقافي» يمد فترة استقبال أعمال جائزة أدب الناشئة واليافعين